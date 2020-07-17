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Власти Петербурга не готовы платить донорам плазмы больше пяти тысяч рублей

Анастасия Красильникова
17 июля, 2020 19:17
1 мин
Фото
Фото: Pixabay

Жители Петербурга, переболевшие COVID-19 и ставшие доноврами плазмы крови, получат финансовое вознаграждение. Власти полагают, что выплаты стимулируют горожан сдавать больше крови, что позволит увеличить заготовки плазмы на случай печального развития событий.

Как отмечает ФБА «Экономика сегодня», сдавать биоматериал могут только петербуржцы, которые уже перенесли коронавирусную инфекцию нового типа и полностью вызоровели. Объём выплат будет зависеть от объема сданного биоматериала, но не будет превышать пяти тысяч рублей.

Согласно последним данным, с начала пандемии в Северной столице было зарегистрировано 28 906 случаев заболевания COVID-19. Жертвами инфекции стали 1728 человек, 22 051 пациент выздоровели.

темы
здоровье
коронавирус
Санкт-Петербург
донорство
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