Власти опровергли побочные эффекты после использования вакцины от коронавируса

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Московский Департамент здравоохранения сообщил, что появившаяся в СМИ информация о побочных эффектах от вакцины от коронавируса является ложной.

Депздрав Москвы уточняет, что речь идёт о публикациях, в которых сообщалось о побочных действиях от прививки и о том, что за участниками исследования нет медицинского наблюдения.

«В первый же день после введения первого компонента прививки с участником исследования, чья история приведена в публикации, инициативно связался врач телемедицинского центра», - заявили в ведомстве.

Депздрав уточняет, что у одного из участников исследования замечены незначительные симптомы, но после его состояние было удовлетворительным. Ведомство добавляет, что иногда у тех, кто принял инъекцию могут наблюдаться нежелательные последствия, но это «совершенно безопасные и проходящие самостоятельно симптомы», передаёт РИА «Новости».