Власти Москвы поэкспериментируют с ценами на метро

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Администрация Москвы решилась на необычный эксперимент. С начала осени в столице планируют понижение проездных тарифов на фиолетовой ветке метрополитена.

По словам заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, эксперимент может продлиться вплоть до июня 2021 года.

Чиновник утверждает, что Таганско-Краснопресненская линия является наиболее проблемной с точки зрения посещаемости в час пик, именно поэтому снижение было решено провести на её станциях. Пониженный тариф будет функционировать только вне часа пик.

«Один из вариантов - это скидка 30%, другой вариант - это скидка 50%» - приводит слова Ликсутова ТАСС. Он также отметил, что мэр Москвы Сергей Собянин поддержал данное предложение.