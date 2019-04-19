Власти могут усилить контроль над СМИ
Власти могут усилить контроль над СМИ

После скандала с «Росбалтом» депутаты хотят усилить контроль над распространением клеветы в СМИ

В московском офисе информационного агентства «Росбалт» правоохранительные органы провели обыск. Как сообщают СМИ, следственные действия были связанны с уголовным делом, возбужденным по статье «Клевета» на основании заявления Алишера Усманова. В конце 2018 года «Росбалт» опубликовал материал, порочащий деловую репутацию бизнесмена.

Российские парламентарии прокомментировали ситуацию вокруг «Росбалта». По мнению депутата Госдумы Михаила Емельянова, нет ничего хорошего в том, что откровенные враги народа имеют доступ к центральным СМИ. Столь образно депутат отреагировал на деятельность данного информагентства. Ведь сотрудниками издания планировалась пресс-конференция сил, работающих против территориальной целостности страны. Емельянов считает, что некоторым российским медиа не хватает гражданской ответственности соблюдать, чтобы принципы действительной свободы слова, об этом он заявил в комментарии для ФАН.

В свою очередь, член Совета Федерации РФ Олег Морозов, комментируя обыск в «Росбалте», заявил, что нужно усилить контроль над распространением в СМИ экстремистской, фейковой и лживой информации. Парламентарий считает, что подобные правовые прецеденты станут основой для правоприменительной практики преследования той части изданий, которая сознательно нарушает российское законодательство, распространяя ложную информацию.

Подобное предложение Олега Морозова вполне логично, учитывая информационную войну, развернутую против России. Например, недавно СМИ-иноагент «Радио Свобода» было вынуждено удалить клеветнический материал о деятельности предпринимателя Евгения Пригожина и его фирмы «Конкорд». Только под угрозой возбуждения уголовного дела антироссийское издание удалило этот фейковый контент, поскольку не смогло предъявить доказательств.

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