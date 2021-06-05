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Власти Кубани: отдых на черноморских курортах России подорожает
5 июня, 2021 09:56
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Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Власти Краснодарского края обсуждают повышение курортного сбора с 10 до 15 рублей для туристов из отелей премиум-класса.
«Сейчас есть предельная планка – 10 рублей (согласно федеральному закону), больше он не может быть. Мы рассматриваем и обсуждаем вопрос повышения его до 50 рублей для отелей с высокой звездностью», – сказал вице-губернатор края Игорь Галась.
Напомним, в Краснодарском крае с 2018 года взимается10 рублевый курортный сбор. Средства, собранные с туристов, направляются на благоустройство территорий и развитие туризма.
В этом году эксперимент по введению курортного сбора в России заканчивается. Но чиновник предполагает, что в будущем он станет постоянным, пишет ОСН.
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