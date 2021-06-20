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Власти Крыма: Пляжи Ялты приведут в порядок в течение нескольких дней
20 июня, 2021 18:03
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Serguei Fomine/Global Look Press
В Крыму продолжаются восстановительные работы после после проливных дождей, которые обрушились на регион.
В Ялте начала работу комиссия, которая должна оценить объём работ по готовности пляжей к приёму гостей полуострова, сообщает пресс-служба минкурортов Крыма.
«Точечно будет определено, где необходимо дополнительное обследование дна, везде должны быть забраны пробы воды и грунта», - сообщил министр курортов и туризма Вадим Волченко.
В этом сезоне в Ялте будут работать 86 пляжей, 18 из них ещё ремонтируют и приводят в порядок.
Напомним, 18 июня на полуостров выпала месячная норма осадков. В Ялте в результате подтоплений пострадали 24 человека, два человека пропали без вести и их поиски продолжаются, пишут «Известия».
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