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Власти китайского Шэньчжэня разыграют в лотерею 10 млн юаней среди горожан

Марьям Ибрагимова
9 октября, 2020 17:19
1 мин
Фото: dailyreckoning.com
Фото: dailyreckoning.com

Власти Шэньчжэня распределят 10 миллионов юаней между 50 тысячами жителей города. Около 1,5 миллионов долларов могут достаться людям случайно – раздача денег будет происходить в формате лотереи в рамках тестирования криптовалюты Народного банка Китая (PBoC). Финансированием данного проекта займется администрация уезда Луоху.

Чтобы принять участие в программе, нужно предоставить данные об имени, ID-карте и номере мобильного телефона. Регистрация доступна с сегодняшнего дня, 9 октября. Итоги подведут уже 12-го числа текущего месяца. Лотерею проведет Муниципальная администрация киберпространства Шэньчжэня.

Каждый выигравший житель города на безвозмездной основе сможет получить по 200 юаней, что равно порядка 30 долларам. Их нельзя будет снять или перевести. Деньги можно будет потратить в ограниченное время в период с 12 по 18 октября в одной из 3389 торговых точек, внедривших оплату с помощью цифрового юаня. Неиспользованные деньги спишут со счетов, сообщает китайское издание Sina Finance.

темы
Китай
лотерея
криптовалюта
юань
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