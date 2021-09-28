Власти Кыргызстана намерены бороться со смертностью и инвалидностью в стране с «помощью» курения
В Кыргызстане больше нельзя курить в общественных местах и зданиях. Соответствующий документ подписал сегодня, 28 сентября, президент республики Садыр Жапаров.
Власти планируют усилить меры, направленные против табака и табачной продукции, вплоть до полного запрета любой рекламы.
К слову, поначалу в заведениях «дымить» разрешалось, если в них предусмотрены отдельные помещения для курения, однако позднее законодатели решили, что травить тем самым сотрудников заведений ни к чему, и распространили запрет на кафе и рестораны.
Авторы законопроекта отметили, что главной причиной смертности и инвалидности в республике является потребление табака, отсюда и возникла необходимость принять данный документ, передает Sputnik Кыргызстан.
Ранее правительству Великобритании посоветовали в срочном порядке запретить не электронные сигареты.