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Общество
Власти Камчатки пригласили иностранных ученых в гости по печальному поводу
10 октября, 2020 19:25
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Flickr
Глава Камчатского края Владимир Солодов выступил с новой инициативой, призванной более детально рассмотреть произошедшую в Авачинском заливе катастрофу.
Губернатор хочет пригласить зарубежных ученых принять участие в изучении ситуации. Солодов сообщил о своем решении на странице в Instagram.
«Мы приглашаем вас рассмотреть возможность присоединиться к исследовательской группе и помочь установить причины загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки», — гласит подпись под опубликованным чиновником фото.
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