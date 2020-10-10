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Власти Камчатки пригласили иностранных ученых в гости по печальному поводу

Кирилл Савушкин
10 октября, 2020 19:25
1 мин
Photo
Flickr

Глава Камчатского края Владимир Солодов выступил с новой инициативой, призванной более детально рассмотреть произошедшую в Авачинском заливе катастрофу.

Губернатор хочет пригласить зарубежных ученых принять участие в изучении ситуации. Солодов сообщил о своем решении на странице в Instagram.

«Мы приглашаем вас рассмотреть возможность присоединиться к исследовательской группе и помочь установить причины загрязнения Тихого океана у берегов Камчатки», — гласит подпись под опубликованным чиновником фото.

темы
экология
ученые
Камчатский край
Авачинский залив
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