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Власти Германии нашли способ мотивировать жителей на активную вакцинацию

Антон Мельников
6 мая, 2021 14:59
1 мин
Антон Мельников
6 мая, 2021 14:59
1 мин
Pixabay
Pixabay

Немецкий Бундестаг утвердил постановление правительства Германии по изменению карантинных ограничений. В соответствии с ним, жители, которые прошли вакцинацию от коронавируса или переболели, могут больше не соблюдать социальные ограничения, введенные в связи с пандемией.

Теперь документ должен пройти рассмотрение бундесратом (представительство федеральных земель). При его одобрении, изменения могут вступить в силу уже 9 мая.

Постановление подразумевает ряд послаблений для указанной категории лиц. В частности, речь идет об отмене для них комендантского часа, снятия ограничений на социальные контакты, отмене тестирования на коронавирус перед посещением музеев, магазинов и других публичных мест. При этом требование носить маски и соблюдать социальную дистанцию с незнакомцами для указанных лиц продолжит действовать, отмечает DW.

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ТЕГИ
Германия
Бундестаг
Ограничения
Вакцинация
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