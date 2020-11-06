Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Власти Дании истребят 17 млн норок из-за коронавируса

Марьям Ибрагимова
6 ноября, 2020 14:07
2 мин
Фото: zoosauvage.org
Фото: zoosauvage.org

Жители Дании массово заразились коронавирусом от норок. Местные власти решили прибегнуть к радикальным мерам – истребить 17 миллионов зверьков и закрыть Северную Ютландию, чтобы остановить распространения нового вируса.

Сообщается, что COVID-19 начал мутировать у животных в начале лета. К середине октября из-за хищных млекопитающих в северной части страны «норочной» коронавирусной инфекцией заразились 214 человек. Такие данные привел датский научно-исследовательский институт. Кроме того, ученые отметили, что этот же тип коронавируса был обнаружен у 14 человек – но уже за пределами региона.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что перемещения между семью муниципалитетами области — Йерринг, Фредериксхавн, Бреннерслев, Яммербугт, Тистед, Вестиммерланн и Лесе – ограничены. Границы закрыты. Пересекать их можно только по работе и другим важным делам. Также в Северной Ютландии остановили работу всех общепитов, музеев, библиотек, некоторая часть учеников школ будет получать образование удаленно.

Власти сообщают о том, что компенсируют убытки, нанесенные фермам из-за истребления норок, передает агентство РИА Новости.

темы
коронавирус
Дания
норки
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!