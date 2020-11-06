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Жители Дании массово заразились коронавирусом от норок. Местные власти решили прибегнуть к радикальным мерам – истребить 17 миллионов зверьков и закрыть Северную Ютландию, чтобы остановить распространения нового вируса.

Сообщается, что COVID-19 начал мутировать у животных в начале лета. К середине октября из-за хищных млекопитающих в северной части страны «норочной» коронавирусной инфекцией заразились 214 человек. Такие данные привел датский научно-исследовательский институт. Кроме того, ученые отметили, что этот же тип коронавируса был обнаружен у 14 человек – но уже за пределами региона.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о том, что перемещения между семью муниципалитетами области — Йерринг, Фредериксхавн, Бреннерслев, Яммербугт, Тистед, Вестиммерланн и Лесе – ограничены. Границы закрыты. Пересекать их можно только по работе и другим важным делам. Также в Северной Ютландии остановили работу всех общепитов, музеев, библиотек, некоторая часть учеников школ будет получать образование удаленно.

Власти сообщают о том, что компенсируют убытки, нанесенные фермам из-за истребления норок, передает агентство РИА Новости.