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Власти Беларуси запретили в стране вещание проевропейского телеканала

Антон Мельников
13 апреля, 2021 00:46
2 мин
Антон Мельников
13 апреля, 2021 00:46
2 мин
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christophe vandercam/http://imagebroker.com/#/search/globallookpress

Министерство информации (Мининформ) Беларуси прекратило вещание в стране иностранного телеканала Euronews.

Канал исключён из государственного списка СМИ, которые получили разрешение на распространение в республике. Согласно заявлению на сайте ведомства, срок действия предыдущего разрешения истёк.

Согласно официальному комментарию Мининформа, канал был лишен права вещать из-за нарушения закона о рекламе. Согласно нормам, реклама в Беларуси должна быть либо белорусском, либо русском. Euronews же показывал рекламу на английском, без перевода.

Также, по словам ведомства, у телеканала истекало разрешение на распространение. При этом, документы на получение нового разрешения Euronews подал «буквально за пару дней до окончания действия».

Вместе с тем, Мининформ уточнил, что представителям Euronews сообщили все обнаруженные нарушения. После того, как канал их исправит – пройдет «заседание комиссии, и тогда, если все будет нормально», каналу снова выдадут разрешение, передаёт TUT.by.

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