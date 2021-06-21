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Власти Беларуси нашли повод запретить в республике вещание российского телеканала
21 июня, 2021 23:07
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Виктор Лисицын/Global Look Press
Российский телеканал RTVI не получил продление разрешения на трансляцию в Беларуси. Разрешение не продлило министерство информации республики из-за «несоответствия действительности сведений в заявлении от оператора».
Ранее стало известно, что разрешение на вещание RTVI в Беларуси истекает 27 июня.
21 июня Мининформ решил отказать в выдаче нового разрешения.
«Основанием для отказа стало несоответствие действительности сведений, указанных в заявлении, поданном оператором электросвязи», - цитирует сообщение белорусского ведомства РИА «Новости».
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