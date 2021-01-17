Обвинявший губернатора в коррупции красноярский депутат лишился дома

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Депутата регионального заксобрания Красноярского края Иван Серебряков лишился дома в результате пожара. Инцидент произошел вскоре после того, как он выступил с критикой губернатора Александра Усса.

Сподвигнул Серебрякова выступить против главы субъекта вышедший накануне фильм штаба Навального о предполагаемых хищениях со стороны Усса.

По словам законодателя, вначале загорелся второй этаж. При этом, включенных электроприборов в доме не было, а потому депутат убежден в том, что это был поджог. По счастливой случайности, в доме никого не оказалось, передает «Сибирь.Реалии».