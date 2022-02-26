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Владимир Жириновский введен в медикаментозную кому
26 февраля, 2022 17:35
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Yevgeny Philippov/Global Look Press
Состояние главы ЛДПР Владимира Жириновского, находящегося в больнице в связи с пневмонией, резко ухудшилось, врачи были вынуждены установить ему препарат искусственной вентиляции легких.
Врачу поместили специальную трубку в горловую часть и перевели на аппарат поддержки жизнеобеспечения.
Для полного и безопасного перехода на ИВЛ медики ввели его в состояние медикаментозной комы.
В последнее время состояние здоровья Владимира Вольфовича медленно ухудшалось. Сообщалось, что политик с трудом мог разговаривать и дышать, его лёгкие постепенно переставали работать.
«Сейчас Жириновский полностью переведен на жизнеобеспечение через ИВЛ и введен в состояние медикаментозной комы», - сообщает телеграм-канал «Mash».
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