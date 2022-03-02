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Владимир Жириновский способен только двигать пальцами: стало известно о состоянии политика
2 марта, 2022 17:21
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Youtube / ЛДПР-ТВ
Председатель партии ЛДПР Владимир Жириновский по-прежнему остается в крайне тяжелом и нестабильном состоянии. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash.
По информации канала, лидер либерал-демократов все еще подключен к аппарату ИВЛ и ему приходится вводить норадреналин для поддержания давления. Состояние Жириновского представляет собой медикаментозную седацию.
«В таком состоянии он способен только на движение пальцами, руками и ногами — при просьбе», — пишет Mash.
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