Владимир Жириновский рад отказу правительства Москвы назвать улицу именем Юрия Лужкова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский одобрил решение мэрии Москвы не переименовывать одну из улиц города в честь Юрия Лужкова. Ранее депутаты Госдумы обратились к мэру столицы Сергею Собянину с просьбой увековечить имя его предшественника.
ЛДПР не поддержала эту инициативу. Власти Москвы отказались называть улицу в честь Лужкова. «Это великолепное решение», - заявил Жириновский.
Жириновский в своем Telegram-канале выразил желание «взглянуть в глаза тем депутатам, которые осмелились просить назвать улицу именем человека, отстраненного по утрате доверия». Он подчеркнул, что такая формулировка означает, что «при нем была страшная коррупция, воровство, нарушение всех возможных правил и законов».
«Мы рады, что правительство столицы отказало в этом, полностью его в этом поддерживаем», - добавил политик.
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