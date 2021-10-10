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Владимир Жириновский предсказал число умирающих в день от коронавируса в России
10 октября, 2021 14:03
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Aleksander Polyakov/Global Look Press
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сравнил пандемию коронавируса с «гражданской войной», причем инфекция, по его мнению сражается на стороне «красных». Об этом политик написал в своем Telegram-канале.
Жириновский отметил, что «пандемия продолжается», принимая свирепые формы, и сравнил ее с «гражданской войной». «Коронавирус - это красные, они наступают», обманывая и призывая общество не вакцинироваться.
«А вакцина - это белые, они в обороне и в них спасение», - убежден Жириновский. При этом он предсказал, что «уже скоро в России тысяча человек в день будет умирать от ковида».
Резюмируя, Жириновский призвал «объединиться и обеспечить победу белых».
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