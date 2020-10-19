Владимир Жириновский предложил запретить выезд россиян за рубеж

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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что гражданам России необходимо запретить выезд за рубеж в туристических целях из-за роста заболевших коронавирусом. Такое предложение он высказал в своем Telegram-канале.

По мнению Жириновского, именно отдыхающие привезли «вторую волну» коронавируса. Политик считает, что возобновление турпоездок было преждевременным и предлагает прекратить выезд россиян за рубеж в туристических целях, пишут «Известия».

Ранее Жириновский предложил уволить сотрудников Государственной думы, которые не хотят делать прививку от коронавируса.