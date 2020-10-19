Новости Общество
Общество
Владимир Жириновский предложил запретить выезд россиян за рубеж
19 октября, 2020 08:26
1 мин
фото: Kremlin.ru
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что гражданам России необходимо запретить выезд за рубеж в туристических целях из-за роста заболевших коронавирусом. Такое предложение он высказал в своем Telegram-канале.
По мнению Жириновского, именно отдыхающие привезли «вторую волну» коронавируса. Политик считает, что возобновление турпоездок было преждевременным и предлагает прекратить выезд россиян за рубеж в туристических целях, пишут «Известия».
Ранее Жириновский предложил уволить сотрудников Государственной думы, которые не хотят делать прививку от коронавируса.
поддержать проект
1 мин