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Владимир Жириновский предложил запретить выезд россиян за рубеж

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 08:26
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фото: Kremlin.ru

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что гражданам России необходимо запретить выезд за рубеж в туристических целях из-за роста заболевших коронавирусом. Такое предложение он высказал в своем Telegram-канале.

По мнению Жириновского, именно отдыхающие привезли «вторую волну» коронавируса. Политик считает, что возобновление турпоездок было преждевременным и предлагает прекратить выезд россиян за рубеж в туристических целях, пишут «Известия».

Ранее Жириновский предложил уволить сотрудников Государственной думы, которые не хотят делать прививку от коронавируса.

темы
Россия
общество
Владимир Жириновский
коронавирус
вторая волна
туризм
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