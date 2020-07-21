Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке

Общество

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Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного автобуса.

По словам президента, никто не пострадал. Зеленский поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении заложников. «Мы не потеряли никого… Все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы, меняли их, учитывая ситуацию», — сообщил глава государства, пишут «Известия».

Напомним, Максим Кривош, захвативший утром 21 июля в украинском городе Луцк автобус с заложниками, сдался. Он удерживал людей более 12 часов.

«В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы», — пишет Интерфакс.

Преступник задержан.