Общество
Владимир Зеленский прокомментировал освобождение заложников в Луцке
21 июля, 2020 23:03
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Фото: Pixabay
Украинский лидер Владимир Зеленский поздравил всех с удачной операцией по освобождению заложников из захваченного автобуса.
По словам президента, никто не пострадал. Зеленский поблагодарил всех, кто участвовал в освобождении заложников. «Мы не потеряли никого… Все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы, меняли их, учитывая ситуацию», — сообщил глава государства, пишут «Известия».
Напомним, Максим Кривош, захвативший утром 21 июля в украинском городе Луцк автобус с заложниками, сдался. Он удерживал людей более 12 часов.
«В ходе операции по освобождению заложников к автобусу подъехал БТР, были слышны многочисленные выстрелы», — пишет Интерфакс.
Преступник задержан.
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