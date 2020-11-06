летние кафе

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Сотрудники Государственной инспекции по недвижимости с 16 июня по 1 ноября 2020 года провели более трёх тысяч проверок по организации и эксплуатации летних кафе и веранд. По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, количество нарушений снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Количество летних веранд и кафе внесенных в городскую схему размещения, а также количество смонтированных объектов в этом году, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии на экономику города, осталось на уровне прошлого года. Этим летом и осенью в городе работали 2108 летних веранд и кафе. При этом по результатам мониторинга этих объектов мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства. Так, заведениями, включенными в схему размещения, было допущено всего 131 нарушение, что на 35% меньше, чем в прошлом году. В основном это нарушения в виде превышения площади летнего кафе или размещения его не в соответствии с ранее заявленным проектом», - пояснил вице-мэр.

Наибольшее количество нарушений – 86 штук было выявлено в центре столицы, по 8 нарушений нашли на севере и на юге городе, а на юго-западе – 7 нарушений. Сейчас из 2108 фактических смонтированных летних кафе на зиму демонтировано более 1,5 тысяч объектов.

Госинспекция по недвижимости занимается демонтажом незаконных конструкций сезонных кафе с 2020 года, ранее это входило в юрисдикцию префектур административных округов. Незаконно размещённые конструкции демонтируются в течение всего трёх рабочих дней. При этом повторные нарушения отсутствуют. Начальник ведомства Владислав Овчинский отметил, что снижение количества нарушений во многом результат активной информационной работы Госинспекции, которая регулярно проводит вебинары для предпринимателей.