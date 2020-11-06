летние кафе

Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Владимир Ефимов: Количество нарушений в схеме размещения летних кафе снизилось на треть

Елена Коваленко
6 ноября, 2020 11:20
2 мин
летняя веранда
соц сети

Сотрудники Государственной инспекции по недвижимости с 16 июня по 1 ноября 2020 года провели более трёх тысяч проверок по организации и эксплуатации летних кафе и веранд. По словам заместителя Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, количество нарушений снизилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Количество летних веранд и кафе внесенных в городскую схему размещения, а также количество смонтированных объектов в этом году, несмотря на период временных ограничений и влияние пандемии на экономику города, осталось на уровне прошлого года. Этим летом и осенью в городе работали 2108 летних веранд и кафе. При этом по результатам мониторинга этих объектов мы видим существенное улучшение в части соблюдения ими норм имущественно-земельного законодательства. Так, заведениями, включенными в схему размещения, было допущено всего 131 нарушение, что на 35% меньше, чем в прошлом году. В основном это нарушения в виде превышения площади летнего кафе или размещения его не в соответствии с ранее заявленным проектом», - пояснил вице-мэр.

Наибольшее количество нарушений – 86 штук было выявлено в центре столицы, по 8 нарушений нашли на севере и на юге городе, а на юго-западе – 7 нарушений. Сейчас из 2108 фактических смонтированных летних кафе на зиму демонтировано более 1,5 тысяч объектов.

Госинспекция по недвижимости занимается демонтажом незаконных конструкций сезонных кафе с 2020 года, ранее это входило в юрисдикцию префектур административных округов. Незаконно размещённые конструкции демонтируются в течение всего трёх рабочих дней. При этом повторные нарушения отсутствуют. Начальник ведомства Владислав Овчинский отметил, что снижение количества нарушений во многом результат активной информационной работы Госинспекции, которая регулярно проводит вебинары для предпринимателей.

темы
кафе
нарушения
летние кафе
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!