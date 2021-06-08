Владимир Соловьев похвалил Ольгу Бузову за участие в спектакле «Чудесный грузин» об Иосифе Сталине
Телеведущий Владимир Соловьев поддержал молодую российскую артистку и певицу Ольгу Бузову, получившую роль в спектакле Московского художественного академического театра имени Горького.
Несмотря на то, что творчество Бузовой совершенно не привлекает Соловьева, он убеждён, что артистка справится с поставленными задачами.
«Ни тебе крестного, ни тебе папы — бывшего мэра, ни тебе мамы-сенатора, ни тебе друзей, которым можно пожаловаться, ни тебе олигархов в окружении», — обратил Соловьев внимание на то, что Бузова всего добилась исключительно своим трудом, что похвально, передаёт «Лента.ру».
Известно, что Бузова сыграет в постановке «Чудесный грузин» о молодости Иосифа Сталина фактически «саму себя». Артистке предстоит еще и петь. К слову, в договоре, заключённом между Бузовой и театром, сказано, что за роль она получит гонорар в размере 446 тысяч 810 рублей.
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