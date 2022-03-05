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Владимир Соловьев остался без итальянской виллы
5 марта, 2022 17:00
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
На знаменитый трехэтажный 16-комнатный особняк, площадью более 900 кв.м, наложен арест в рамках международных санкций в связи со спецоперацией России на Украине.
Финансовая гвардия опломбировала вход и на другую виллу телеведущего, - сообщает Интерфакс со ссылкой на издание La Repubblica. Общая стоимость итальянской недвижимости Соловьева оценивается в 8 млн евро.
Одновременно на Сардинии наложен арест на 16-ти миллионную виллу горно-металлургического короля России Алишера Усманова.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал это решение «квинтэссенцией экономического бандитизма» и «покушением на святое право частной собственности».
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