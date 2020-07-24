Владимир Путина пошутил над оговоркой топ-менеджера «Газпрома» о миллиардах

Общество

Фото: пресс-служба президента РФ

Российский президент Владимир Путин пошутил над оговоркой главы «Газпром нефти» Александра Дюкова, который оговорился и занизил объем инвестиций в Московский нефтеперерабатывающий завод. Лидер страны поинтересовался, почему руководитель «Газпром нефти» перепутал цифры.

«Извините, что перебиваю. Вы же не на ходу сориентировались, не оттого, что я сказал 350 миллиардов, решили добавить сразу сотенку, нет?» — уточнил президент.

Дюков подтвердил, что речь идет именно о сумме, указанной президентом, добавив, что в проект уже вложили 215 миллиардов рублей.

Путин пообщался с Дюковым сразу после дистанционного запуска установки «Евро+» на заводе, сообщает телеканал «360».

Как сообщалось, Соединенные Штаты увеличили поставки нефти в Европу в июле. При этом происходит выдавливание традиционных для местных переработчиков сортов, в том числе российского Urals.

По данным Refinitiv Eikon, США увеличили отгрузку нефти в Европу в июле впервые с начала действия новой сделки ОПЕК+. Поставки американской нефти суммарно выросли на 600 тысяч тонн по сравнению июнем.

Однако Россия работает, соблюдая условия сделки ОПЕК+, в результате чего поставки нефти в Европу планомерно снижаются. Сейчас экспорт российской нефти упал до минимального значения за 20 лет, пишет «ПолитЭксперт».