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Владимир Путин заявил о новых мерах поддержки семей с детьми
28 сентября, 2021 15:23
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Konstantin Kokoshkin/Global Look Press
В России не исключены новые меры поддержки семей с детьми. Об этом объявил президент России Владимир Путин.
Глава государства заявил, что «это важно» на этапе принятия закона о бюджете и в ходе исполнения. Путин подчеркнул необходимость своевременно и оперативно вносить коррективы и «запускать дополнительные меры поддержки наших граждан, прежде всего семей с детьми».
Об этом пишет ТАСС.
В августе семьям с детьми с 6 лет выплатили единоразовую помощь в размере 10 тыс. рублей. Потом Путин назначил выплаты пенсионерам и военным.
В России введены несколько выплат на детей. Например, на помощь государства могут рассчитывать семьи с детьми от 8 до 17 лет.
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