Владимир Путин запустил самую современную трассу России. Большая часть дороги платная
В Московской области открылась Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД), которую по праву можно считать самой современной трассой России. Она связывает основные магистрали столицы с федеральными трассами - в запуске участвовал президент России Владимир Путин, а также губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Глава государства, находясь в центральном пункте управления ЦКАД, дал команду на начало проезда. Об этом сообщил телеканал «360».
Дорога строилась с 2014 года по поручению Путина. Через три года был открыт первый участок. Затем дорога ежегодно прибавляла, разгружая пригородные трассы.
Стоит отметить, что из 336 километров пути 260 платные. Для получения скидки на оплату проезда нужно купить или взять в аренду транспондер - дисконт составит 15-50%.
На ЦКАД практически отсутствуют светофоры, перекрестки и одноуровневые пересечения. По всему маршруту установлены камеры фото и видеофиксации, табло с данными о дорожной ситуации.