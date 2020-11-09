Владимир Путин захотел распространить ипотеку на деревянные дома

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Правительство РФ займётся поддержкой деревянного индустриального домостроения в России. Соответствующие меры распорядился разработать президент Владимир Путин. Поручение дано в результате совещания по вопросам развития и декриминализации лесного комплекса, которое проводилось в сентябре.

«Разработать комплекс мер, направленных на развитие строительства жилых домов и объектов социально-культурного назначения с использованием деревянных конструкций, созданных индустриальным способом, а также обеспечить реализацию комплекса таких мер», - указано в распоряжении.

Меры поддержки должны быть представлены до 1 декабря 2021 года.

Также до 1 июля следующего года правительство должно разработать возможность выдачи ипотеки на строительство жилых деревянных домов, созданных индустриальным способом, передаёт «ТАСС».