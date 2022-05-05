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Владимир Путин: Википедией пользоваться невозможно
5 мая, 2022 16:08
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин встретился с руководителем общества «Знание» Максимом Древалем и поручил ему создавать «объективную и важную информацию».
В ходе встречи с генеральным директором возрожденного общества «Знание», Владимир путин поздравил собеседника с высокой посещаемостью и пообещал поискать в своем графике время для проведения на портале открытого президентского урока для ребят в середине мая.
«Очень нужная глубокая информация, к тому же талантливо поданная, -цитирует слова российского президента официальный сайт, – одной Википедией невозможно пользоваться».
Портал общества «Знания» уже год позиционирует себя как психологический марафон, направленный на проработку ментального сознания человека».
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