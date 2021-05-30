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Владимир Путин устроил Александру Лукашенку незабываемый вечер в Сочи
30 мая, 2021 12:37
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко потрясающе провели время в Сочи. Несмотря на то, что оба они были настроены искупаться, омовения высших государственных тел так и не произошло.
Тем не менее, политические лидеры, по данным «Фонтанки», взошли на борт яхты, где смогли перекусить наблюдая за стаей дельфинов.
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