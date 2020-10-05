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Владимир Путин требует сохранить доплаты российским учителям
5 октября, 2020 19:39
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Pixabay
Президент России Владимир Путин на встрече преподавателями и студентами педагогических вузов заявил, что местные власти не должны отменять региональные доплаты учителям за классное руководство из-за введения аналогичной федеральной выплаты.
Путин напомнил, что в 2020 году появились доплаты размером в 5 тысяч рублей за классное руководство.
«Еще раз хочу сказать своим коллегам, губернаторам, ни в коем случае не снимать имеющиеся во многих субъектах региональные надбавки за педагогическую работу. За этим соответствующие контрольные структуры должны наблюдать самым внимательным образом», - цитирует президента «ТАСС».
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