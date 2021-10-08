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Люди
Владимир Путин сравнил смертность на российских дорогах с войной
8 октября, 2021 15:02
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Youtube / RT на русском
Россия не может терять такое большое число людей на дорогах, власти должны работать над безопасностью дорожного движения. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.
«Мы не можем на дорогах терять столько людей, как при военных действиях», - заявил глава РФ.
Он пояснил, что для обеспечения безопасности необходимо проводить комплексную работу с дорожными службами и полиций. Также нужно развивать направление санитарной авиации, чтобы оказать помощь пострадавшим можно было в первый час после аварии.
«Нужно по всем направлениям, по всем векторам работать», - приводит слова главы РФ РИА «Новости».
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