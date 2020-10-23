Владимир Путин собрал совещание и обсудил доходы россиян

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Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам со своим окружением. Причина - сложная ситуация на рынке труда.

При этом, президент отметил озабоченность государства уровнем роста доходов граждан.

«Ситуация на рынке труда остается достаточно сложной. В сентябре, как вы знаете, безработица составила 6,3%. По сравнению с августом ее уровень практически не снизился», - приводит слова Путина агентство «Интерфакс».