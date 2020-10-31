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Владимир Путин решил поддержать нервы депутатов Госдумы в тонусе

Кирилл Савушкин
31 октября, 2020 19:46
1 мин
Photo
Flickr

Президент РФ Владимир Путин выдал новый законопроект, который уже внесен на рассмотрение в Госдуму. Российский лидер, помимо прочего, предлагает расширить перечень оснований, по которым законодателей обеих палат парламента можно лишать их полномочий.

Как сообщают официальные представители комитета Госдумы по законодательству и госстроительству, теперь парламентарий может лишиться своих привилегий в случае обнаружения нарушения им требований и запретов, которые выступают в силу после его избрания.

Так, одним из условий является отсутствие у депутата или сенатора иностранных счетов и вкладов. Помимо этого, полномочия могут быть прекращены при выявлении гражданства другого государства, передает ТАСС.

Кроме того, сенаторам от регионов необходимо будет внимательно следить за соблюдением необходимых сроков пребывания в представляемом субъекте.

Одной из важнейших деталей нового законопроекта является сохранение для экс-президента всех гарантий, предоставляемых ему законом «О гарантиях президенту Российской Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» в случае вступление его на должность сенатора в Совет Федерации.

темы
Владимир Путин
Совет Федерации
Госдума
парламент
законопроект
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