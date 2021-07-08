Владимир Путин рассказал школьнице о своей влюбленности
Президент России Владимир Путин решил отметить проект школьницы из Нальчика Сафии Кумышевой – финалистки Всероссийского конкурса «Большая перемена», проходящего в международном детском центре «Артек». Она рассказала о достопримечательностях Кабардино-Балкарии и необходимости развивать туризм в регионе, чем вызвала массу эмоций у лидера РФ.
Путин отметил, что неоднократно посещал республику и солидарен с Кумышевой, убежденной в красоте своей родины.
«Влюбился в такие места и эту республику благодаря первому знакомству с ней», – поделился Путин своими впечатлениями о Кабардино-Балкарии.
Он добавил, что был поражен красотой тех краев во время занятия спортом – глава РФ катался на лыжах в республике и в какой-то миг, забравшись на гору, обратил внимание на раскрывшийся перед ним простор, который его покорил, передает ТАСС.
Ранее школьник не смог удержать слезы, рассказывая Владимиру Путину о своем проекте.