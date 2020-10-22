Владимир Путин отказался импортировать демократию в Россию

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Владимир Путин, в ходе своего выступления в Международном дискуссионном клубе «Валдай», высказался о гражданском обществе в России.

«Считаю, что гражданское общество будет играть ключевую роль в развитии России в будущем. Поэтому мы стремимся, чтобы голос наших граждан был решающим, а конструктивные предложения и запросы разных общественных сил были реализованы», — заявил Путин.

Президент выразил уверенность в том, что настоящую демократию и гражданское общество невозможно импортировать. Кроме того, следует принять во внимание чей именно голос должно слушать государство, передает REGNUM.

«Как распознать, действительно ли это голос народа или это закулисные нашёптывания? Либо вообще не имеющее отношения к нашему народу чьи-то шумные крики, переходящие порой в истерику? Приходится сталкиваться с тем, что подчас подлинный общественный запрос пытаются подменить интересом какой-то узкой социальной группы, а то и, прямо скажем, внешних сил», — подчеркнул российский лидер.