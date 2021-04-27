Владимир Путин остановил продажу путевок в детские лагеря

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Предложение президента России Владимира Путина запустить программу кешбэка за отдых в детских лагерях остановило продажу путевок.

Родители, уже купившие путевки, стали просить возврата денег за оплаченный отдых, чтобы перебронировать его на новых, более выгодных условиях. Однако конкретики по механизму пока нет, пишет «Коммерсант».

Напомним, Путин предложил возвращать родителям 50 процентов стоимости детских путевок в летние лагеря.