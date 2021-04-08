Владимир Путин объяснил роль молодёжи и интернета в российской экономике

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Президент РФ Владимир Путин считает, что на сегодняшний день интернет стал важной частью для многих сфер. В частности, он является основой для новых отраслей экономики страны. Для развития интернета необходимо привлекать именно молодёжь, поскольку она молодые люди обладают необходимыми качествами. Об этом президент заявил в своём послании участникам Первого молодежного форума по управлению интернетом (Youth RIGF).

«Отмечу, что интернет сегодня - неотъемлемая часть повседневной жизни общества, основа для развития традиционных и новых отраслей экономики, - сообщил Путин. - И именно молодежь с ее свежим, нестандартным взглядом на проблемы и созидательной энергией является здесь важнейшей творческой, движущей силой».

Поскольку молодые люди обладают этими качествами, их необходимо повсеместно привлекать к «решению актуальных вопросов, связанных с выработкой универсальных и справедливых правил управления интернетом, обеспечением информационной безопасности, определением приоритетных направлений развития технологий IT-отрасли».

Также президент поприветствовал открытие самого форума и напомнил, что у истоков мировых IT-компаний стояли молодые специалисты, в том числе из России, передаёт «ТАСС».