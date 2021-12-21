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Владимир Путин не остался равнодушным к слезам жительницы Подмосковья
21 декабря, 2021 18:33
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Kremlin Pool/Global Look Press
Президент России Владимир Путин не остался равнодушным к слезам жительницы Подмосковья, которая пожаловалась на низкую зарплату и отсутствие жилья. Глава страны пообещал поговорить с губернатором Андреем Воробьевым, чтобы улучшить условия жизни.
Путин поговорил с женщиной, сыну которой подарил гитару и сертификат в музыкальную школу. Мама расплакалась, когда президент попросил дать ей трубку. Видео разговора показали на Россия 24.
Путин спросил, у кого живет семья. Женщина рассказала, что живет с сыном у знакомых.
На вопрос, устраивает ли ее работа и всё ли там хорошо, женщина замялась и сказала, что «как-то живет». Путин пообещал помочь не только им, но и многодетной семье, у которой женщина снимает жилье.
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