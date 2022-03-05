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Владимир Путин не будет вводить военное положение
5 марта, 2022 17:35
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Kremlin Pool/Global Look Press
Ни военное, ни чрезвычайное, ни «особое» положение в России пока не планируется.
Президент России напомнил, что военное положение должно вводится только в случае, если агрессия идет извне, в то время как на данный момент такого опасения нет. Режим чрезвычайной ситуации принимается только в региональном формате и только в случае техно-катастроф или природных катаклизмов.
Глава России не планирует и установления в стране какого-либо «особого положения», оно также вводится лишь в случае крупномасштабных внутренних угроз, - передает «РИА-Новости».
Поскольку ничего из вышеперечисленного на территории страны не происходит, никакого «особого положения мы вводить не планируем. Такой необходимости сегодня нет», - подчеркнул российский президент.
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