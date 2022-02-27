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Владимир Путин больше не президент международной организации
27 февраля, 2022 13:05
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twitter.com/
Международная федерация дзюдо лишила главу российского государства звания почетного президента и посла этой организации.
Руководство IJF объявила о приостановлении статуса с связи с продолжающимися боевыми действиями российской армии на территории Украины. Владимир Путин оставался почетным президентом федерации в течении последних четырнадцати лет, - сообщает «Championat.com».
Накануне стало известно, что IJF отменила проведение ежегодного международного турнир дзюдоистов в Казани.
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