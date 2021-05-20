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Владимир Познер указал на «серьезную проблему» во властных кругах страны

Антон Мельников
20 мая, 2021 17:41
2 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 17:41
2 мин
Youtube / Первый канал
Youtube / Первый канал

Россией руководят люди со «старыми мозгами», поскольку они выходцы из СССР. Это является серьезной проблемой, поскольку представители российской власти сформировались в советском обществе, а его больше нет. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявил телеведущий и журналист Владимир Познер.

Он выразил пожелание, чтобы люди, которые «ходили в советскую школу, были пионерами, комсомольцами, членами КПСС» постепенно ушли из российской власти.

«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, это проблема серьезная, - заявил телеведущий. - С моей точки зрения, эти люди были сформированы обществом, которого больше нет».

Познер подчеркнул, что эти люди оказались в новом обществе, в новых условиях и поэтому они «не должны управлять страной своими старыми мозгами».

Он также выразил надежду на то, что ситуация изменится через 10 лет и Россия станет более открытой, либеральной и демократичной страной, а россияне «будут готовы выслушивать чужое мнение без злобы», передаёт Znak.com.

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Руководство
Россия
Власть
Владимир Познер
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