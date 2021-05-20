Владимир Познер указал на «серьезную проблему» во властных кругах страны

Люди

Россией руководят люди со «старыми мозгами», поскольку они выходцы из СССР. Это является серьезной проблемой, поскольку представители российской власти сформировались в советском обществе, а его больше нет. Об этом в ходе марафона «Новое знание» заявил телеведущий и журналист Владимир Познер.

Он выразил пожелание, чтобы люди, которые «ходили в советскую школу, были пионерами, комсомольцами, членами КПСС» постепенно ушли из российской власти.

«Считаю, что тот факт, что до сих пор наша страна управляется этими людьми, это проблема серьезная, - заявил телеведущий. - С моей точки зрения, эти люди были сформированы обществом, которого больше нет».

Познер подчеркнул, что эти люди оказались в новом обществе, в новых условиях и поэтому они «не должны управлять страной своими старыми мозгами».

Он также выразил надежду на то, что ситуация изменится через 10 лет и Россия станет более открытой, либеральной и демократичной страной, а россияне «будут готовы выслушивать чужое мнение без злобы», передаёт Znak.com.