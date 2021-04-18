Владимир Познер: «Пушкин – не русский писатель»

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Российский журналист Владимир Познер высказал своё мнение по поводу творчества Александра Пушкина. По его мнению, поэт, прозаик и драматург не является русским писателем.

«Он светлый, он улыбается каждым своим словом. Вот Лермонтов - тоже великий, но не светлый совсем. А Пушкин радуется жизни, в нём есть как будто прививка от вечной русской тоски, и она действует на читателя», - сказал Познер.

Кроме того, он рассказал, что его любимыми произведениями Пушкина являются «Евгений Онегин», «Медный всадник» и «Борис Годунов». Но самое любимое произведение – «Повести Белкина», пишет «Лента ру».