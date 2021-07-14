Владельцы магазинов отказались изымать книги с Гитлером на обложке
Сразу несколько владельцев книжных магазинов в Москве и Санкт-Петербурге заявили, что не намерены проверять полки на наличие книг с изображениями нацистских преступников на обложках.
По данным российского книжного союза, 12 июля вступили в силу изменения в законы, согласно которым, запрещается публично демонстрировать изображения «руководителей групп, организаций или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой Отечественной войне жертвах». Союз обратился к представителям отрасли с просьбой проверить ассортимент книжных магазинов на наличие изданий, попадающих под действие запрета. Такую продукцию предлагается утилизировать.
По словам основателя одного из книжных магазинов, утилизировать или прятать ничего не планируется. Кроме того, он намерен судиться с теми, кто будет требовать изъятия книг. Другой владелец магазина считает, что к новой норме закона нужно относиться с чувством юмора. По его словам, исторические книги убирать с полок он не намерен, пишут «Открытые медиа».
Как писала «Русская планета», нацизм и создатель этой бесчеловечной идеологии — неисчерпаемые источники вдохновения для современной пропаганды. Если вам не нравится какой-то человек, просто сравните его с Адольфом Гитлером и дело в шляпе. Иногда за это можно получать деньги.