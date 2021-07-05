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«ВкусВилл» вынужден был извиниться за «неправильную» рекламу
5 июля, 2021 07:30
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Zamir Usmanov/Global Look Press
Руководство сети супермаркетов здоровой еды «ВкусВилл» было вынуждено удалить с сайта компании и из соцсетей рекламу с участием однополой пары, извинившись за ее появление.
«ВкусВилл» опубликовал статью «Рецепты семейного счастья», в которой упоминалась лесбийская пара. Материал вызвал неоднозначную реакцию в соцсетях. В адрес сети стали поступать гневные комментарии с обвинениями в ЛГБТ-пропаганде.
На сайте компании выразили сожаление, что так получилось. Признали, что непрофессиональные сотрудники допустили ошибку.
Появление рекламы с однополой парой было связано с активной подготовкой «ВкусВилла» к выходу на биржу в США. Компания собирается привлечь инвесторов и вынуждена играть по западным правилам, пишет «РИА Новости».
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