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Общество
«ВКонтакте» заблокировала группу о продаже младенцев только после жалобы омбудсмена
1 октября, 2020 21:07
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Фото: muz1.tv
Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество с объявлениями о покупке и продаже детей после соответствующей просьбы детского омбудсмена Анны Митяниной.
В группе беременные женщины предлагали забрать ребенка после рождения за вознаграждение, также там публиковались запросы на покупку детей и их неофициальное усыновление.
Как сообщает ТАСС, омбудсмен составила жалобу на группу, а заодно и сообщение в правоохранительные органы, сегодня днём.
После блокировки группы, администрация соцсети напомнила, что любой пользователь при встрече сомнительного контента может использовать кнопку «Пожаловаться».
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