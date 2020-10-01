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«ВКонтакте» заблокировала группу о продаже младенцев только после жалобы омбудсмена

Анастасия Красильникова
1 октября, 2020 21:07
1 мин
Фото
Фото: muz1.tv

Социальная сеть «ВКонтакте» заблокировала сообщество с объявлениями о покупке и продаже детей после соответствующей просьбы детского омбудсмена Анны Митяниной.

В группе беременные женщины предлагали забрать ребенка после рождения за вознаграждение, также там публиковались запросы на покупку детей и их неофициальное усыновление.

Как сообщает ТАСС, омбудсмен составила жалобу на группу, а заодно и сообщение в правоохранительные органы, сегодня днём.

После блокировки группы, администрация соцсети напомнила, что любой пользователь при встрече сомнительного контента может использовать кнопку «Пожаловаться».

темы
общество
соцсети
дети
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