Вклад литовцев в Великую Победу над фашизмом

В истории каждого народа бывают периоды, когда они оказываются как бы на сказочной развилке трех дорог: налево пойдешь.., направо пойдешь.., прямо пойдешь…

На такой исторической, судьбоносной развилке оказался двухмиллионный литовский народ и Армия Литвы накануне Второй мировой войны.

Армия Литвы

Общеизвестно, что с 1795 года и до Великой Октябрьской социалистической революции Литва, как часть Российской империи, собственной армии не имела. В российской армии было немало кадровых военных из числа литовцев, дослужившихся до генеральских и высоких офицерских званий. В 1918 году Литва воспользовалась провозглашенным правительством Ленина правом наций на самоопределение, начался процесс создания независимого государства, в том числе собственной армии. Конкретно этой работой занялись военные специалисты царской армии: генерал Юргис Кубилюс, офицеры Владас Нагявичюс, Стасис Настопка, Казис Шкирпа, Миколас Великис, Пятрас Русецкас и другие.

За неполных 20 лет военного строительства была создана структура Армии Литвы, к началу Второй мировой войны в ее составе было 9 пехотных и 4 артиллерийских полков, сведенных в 3 пехотные дивизии, 5 рот ПВО, отдельные подразделения кавалерии, авиации (8 немецких самолетов), инженерных, железнодорожных войск, связи, транспорта, снабжения и тыла. Офицеров для армии Литвы готовило высшее военное училище в Каунасе. Численность армии составляла около 25 тысяч военнослужащих

Видя, что фашистская Германия неизбежно начнет захватывать соседние страны, Литва искала пути спасения от немецкой оккупации. Фашистское правительство диктатора Антанаса Сметоны всячески пыталось ублажить «единомышленника» Гитлера. 22 марта 1939 года министры иностранных дел Литвы и Германии Урбшис и Риббентроп подписали договор, согласно которому Литва добровольно отдала Клайпедский край Германии: «чтобы открыть путь для формирования дружественных отношений между странами».

Как и во всей Европе, в Литве росли антифашистские силы, которые видели спасение в Советском Союзе. В те годы в Европе все больше прогрессвиных людей считали, что единственным справедливым устройством общества является социализм, который выбрали страны, объединившиеся в СССР. После Мюнхенского сговора советский выбор восторжествовал, Литва взяла курс на вступление в Союз.

Перед лицом неизбежного вступления Литвы в СССР Антанас Сметона бежал в фашистскую Германию. Потом в мемуарах откровенно объяснил свой поступок: «Если остался бы в своем краю, думаю, большевики отняли бы, как отнимают у других, мое богатство, а меня и мою семью сослали бы в глубь России…»

Большинство же неимущих, трудящихся, крестьян, в том числе и военнослужащих, радовались выбраному курсу, поддерживали ввод Красной армии на территорию Литвы и предстоящее вступление в СССР

Главнокомандующий Армии Литвы генерал Винцас Виткаускас по поручению еще не советского правительства подписал с российской стороной соглашение о беспрепятственном вводе Красной армии на территорию Литвы. Население с цветами, ликуя, встречало советских солдат.

В их сторону не было произведено ни одного выстрела, хотя желающие так поступить из числа тех, кому грозила экспроприация, имелись. Просто они были вынуждены смириться, так как ликующий народ мог бы растерзать их за это.

После вступления Литвы в состав СССР Армия Литвы была переименована в Народную армию Литвы, а вскоре ее части и подразделения были реорганизованы в 29 территориальный стрелковый корпус Прибалтийского особого военного округа. Солдатами и офицерами Красной Армии стали более 16 тысяч литовцев или 65% бывшей Армии Литвы.

16-я литовская дивизия

22 июня 1941 года фашистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз. Германия в то время непосредственно граничила с Литвой, а Клайпедский край, как упоминал выше, с согласия профашистского правительства Литвы уже был окупирован немцами.

Внезапный удар застал врасплох и Красную армию, и части 29 литовского территориального стрелкового корпуса. 200 километров с юга на север Литвы немецкие моторизованные части с боями прошли за 4 дня. Некоторые части и подразделения Красной армии смогли отступить вглубь СССР, в том числе и несколько тысяч военнослужащих 29 территориального стрелкового корпуса. Большая часть корпуса разбежалась. Некоторые подразделения были пленены немцами.

После отступления из Литвы бойцы корпуса продолжали сражаться за пределами своей республики. Лишь после двух месяцев упорных боев, в течение которых корпус понес значительные потери, он был отведен на переформирование. Через некоторое время оставшиеся от корпуса примерно 3 тысячи бойцов вошли в состав 16-й литовской стрелковой дивизии, формирование которой проходило с декабря 1941 года по февраль 1943 года. Первым командиром дивизии был генерал-майор Феликас Жемайтис.

После крайне неудачных боев зимой 1943 года под Орлом его сменил генерал-майор Владас Карвялис. Затем дивизией командовали генерал-майор Адольфас Урбшас и Владислав Мотека. В 1943 году дивизия отличилась в Курской битве, в боях на территории Белоруссии. В 1944 году дивизия вступила на уже освобожденную территорию Литовской ССР и снова отличилась в отражении контрнаступления немцев под городом Шяуляй, в разгроме фашистов в районе Клайпеды, штурме самого города.

В 1945 году дивизия продолжала сражаться против немецких войск. Даже 8 мая она еще вела бои, вместе с другими соединениями Красной Армии приняла капитуляцию частей немецкой группировки в Курляндии

В середине июля 1945 года Литовская дивизия совершила триумфальное шествие через всю Литву. В Вильнюсе был проведён парад победителей.

После окончания войны были подведены итоги боевой деятельности 16-й стрелковой Литовской Клайпедской Краснознаменной дивизии. С февраля 1943 года по 9 мая 1945 года:

13 764 воина дивизии были награждены более чем 21 тысячей боевых орденов и медалей,

12 воинов дивизии были удостоены звания Героя Советского Союза,

дивизия получила четыре благодарности Верховного Главнокомандующего.

Дивизия прошла с боями 386 километров, освободила 648 населенных пунктов, в том числе 11 городов, вывела из строя более 30 тысяч и взяла в плен около 12 тысяч солдат и офицеров противника. Ее воинами было подбито и сожжено 108 танков, 8 самоходных артиллерийских установок, 50 бронетранспортеров, уничтожено 138 орудий разного калибра, 111 минометов и много другой боевой техники противника.

16-я стрелковая Литовская Клайпедская Краснознаменная дивизия расформирована в 1956 году.

Намало литовцев воевало с фашизмом в других регулярных частях Красной армии.

Литовские партизаны

Литовцы вели борьбу с фашизмом не только в составе регулярной Красной армии. На территории Литвы с самого начала войны возникло антифашисткое сопротивление.

26 ноября 1942 года по постановлению Государственного комитета обороны СССР был создан Литовский штаб партизанского движения во главе со Антанасом Снечкусом. С декабря 1942 года в Виленском крае Литвы действовала партизанская бригада имени К.Е. Ворошилова под командованием Федора Георгиевича Маркова.

К 1 апреля 1943 года на территории генерального округа «Литва» действовали 29 советских партизанских отрядов, состоявших почти полностью из евреев, бежавших из гетто и концентрационных лагерей. Этими отрядами командовали Генрих Зиманас и Абба Ковнер. К лету 1944 года в еврейских партизанских отрядах находилось до 700 человек. Летом 1944 года в Литву в период отступления германских войск начали проникать группы советских партизан из Белоруссии, и к осени того же года здесь действовало около 10 000 советских партизан, объединенных в 67 отрядов.

Официальные данные говорят, что за 1941–1944 годах советскими партизанами на территории Литвы было убито и ранено 14 000 солдат вермахта и литовских полицейских, организовано более 500 крушений воинских эшелонов и разрушено около 100 мостов. Более 1800 партизан были награждены советскими орденами и медалями, а восьми из них было присвоено звание Героя Советского Союза

На борьбу с партизанами фашисты и их литовские приспешники были вынуждены бросать немалые силы. С антифашистами жестоко расправлялись. В истории навсегда остались имена казненных литовских партизан. Первым из подпольщиков 13 декабря 1941 года был казнен Альбертас Слапшис.

Потом каждый год войны фашистам и их приспешникам удавалось хватать и расстреливать все новые группы подпольщиков, которыми руководили известные в Советской Литве Пранас Зибертас, Пятрас Вайчунас, Йозас Любаускас, Юозас Витас и другие герои борьбы с фашизмом. Все эти перечисленные мною борьцы с фашизмом были казнены немцами. То, что нынешние власти Литвы не желают слышать эти имена, не значит, что они вымараны из истории. Никто не забыт, ничто не забыто!

Литва не прогадала!

Советский выбор предвоенной Литвы был безусловно правильным и принес республике существенные приобретения.

10 октября 1939 года Советский Союз передал Литве ее столицу Вильнюс и Вильнюский край - территории оккупированные «братской» Польшей.

28.10.1939. Жители Вильнюса приветствуют Армию Литвы

После присоединения Литвы к СССР и образования Литовской ССР в октябре 1940 года Литве дополнительно отошла территория Белоруссии площадью 2 637 км².

В 1945 году Литовская ССР оказалась на стороне победителей фашизма. Берлинская (Потсдамская) конференция трёх великих держав утвердила передачу Советскому Союзу части Восточной Пруссии, включая Мемельскую область. СССР передал ее Литовской ССР, город и край снова получил литовское название Клайпеда.

После войны Литва в течение нескольких десятилетий пользовалась преимуществами союзного социалистического государства, реально всесторонне развивалась и процветала. Это тема отдельного рассказа.

Метания литовских националистов

Иначе вели себя профашистски настроенные силы в Литве. Они с надеждой ждали нападения Гитлера на СССР, готовились к нему. После вторжения в Литву фашисты нашли здесь достаточное количество коллаборационистов. Во всех административных единицах на немцев работали «полицаи», на совести которых прислужничество оккупатнтам, предательства своих земляков и жертвы среди невинных людей.

Коллаборационистское движение не было стихийным. Еще 17 ноября 1940 года в Берлине был создан «Фронт литовских активистов», руководство которого засылало своих агентов в Литву. Весной 1941 года органы государственной безопасности СССР раскрыли несколько подпольных групп гитлеровских шпионов и диверсантов, в том числе в частях 29-го территориального стрелкового корпуса Красной Армии. За несколько дней до начала войны была обезврежена группа офицеров, поддерживавшая связь с Вильнюсским центром ФЛА.

На второй день после нападения фашистов на СССР вооруженные отряды ФЛА захватили радиостанцию тогдашней столицы Литвы Каунаса

По радио прозвучал призыв ко «всем национальным силам» придти на помощь германским армиям. Было провозглашено «восстановление независимости Литвы и создание временного правительства» во главе с Юозасом Амбразявичюсом-Бразайтисом.

Но у Гитлера в отношении Литвы были свои планы - Литва должна была стать частью рейхскомиссариата “Остланд”, куда кроме нее должны были войти территории Белоруссии, Латвии и Эстонии. Главой “Остланда” по приказу лично Адольфа Гитлера был назначен рейхскомиссар Генрих Лозе. 5 августа 1941 года Временное правительство Литвы было распущено, изданные им законы аннулированы.

Это стало «холодным душем» для националистов.

В октябре 1941 года часть бывших членов Временного правительства Литвы сформировали подпольную организацию «Литовский фронт», а 17 декабря 1941 года под руководством «Литовского фронта» была создана подпольная Литовская освободительная армия.

Главной формой борьбы с германской оккупацией Литовский фронт и Литовская освободительная армия избрали саботаж: призывали литовцев не вступать в полицейские батальоны, не становиться на учет на бирже труда, уклоняться от вербовки на работу в Германию и не участвовать в поставках сельхозпродукции для нужд вермахта

25 ноября 1943 года был сформирован Центральный комитет за освобождение Литвы, действовавший в качестве подпольного правительства, ориентированного на Великобританию и США. Во главе Комитета встал профессор Стефанас Кайрис. Своей целью комитет ставил - с помощью США и Великобритании после войны восстановить литовскую государственность.

Но антифашистского настроя хватило ненадолго, националисты оказались там, где должны были оказаться – на стороне фашистов, против собственного народа.

С начала 1944 года все подпольные партии и группы литовских националистов прекратили антигерманскую деятельность и начали готовиться к отражению вступления Красной армии на территорию Литвы. Для этого была создана «Местная дружина Литвы» в основном из подразделений Литовской освободительной армии. Ее возглавил генерал Повилас Пляхавичюс. Вскоре дружина получила статус союзника Германии.

Победоносное наступление Красной армии, быстрое освобождение территории Литвы привело к бегству многих антисоветчиков и антикоммунистов вслед за немецкими фашистами, в основном в Германию.

Среди беглецов был и будущий президент Литвы Валдемарас Адамкявичюс, впоследствии осевший в США и упростивший свое имя и фамилию до Валдаса Адамкуса

В Литве сохранились основные структуры Центрального Комитета за освобождение Литвы, которые заранее начали готовиться к партизанской войне против Советской власти. Им продолжали помогать армейская разведка вермахта и спецслужбы СС.

В специальных школах из числа бойцов Литовской освободительной армии готовились диверсанты. В дальнейшем они приняли активное участие в вооруженной борьбе против Советской власти в отрядах «лесных братьев». На совести последних не менее 25 тысяч жизней литовцев, избравших социалистический путь вместе с народами других советских республик.

Судьба простого литовского солдата

В Литве не найти ни единой семьи, в которой не было бы никого, кто пострадал от дважды прокатившейся по территории республики войны. Моя семья не исключение.

Моему отцу Винцасу Касперавичюсу угораздило родиться 5 апреля 1918 года. В 1939 году ему исполнился 21 год и по действовавшим в то время литовским законам отец был призван в Армию Литвы. В семейном архиве сохранилась такая его фотография в военной форме.

После реоганизации Армии Литвы в 29 территориальный стрелковый корпус Красной армии отец автоматически стал красноармейцем.

Форму литовцам сохранили, пришлось только снять «буржуазные» погоны, а петлицы и знаки различия привести в соответствие с формой Красной армии. В семейном архиве сохранилась и такая фотография моего отца.

В первую же ночь войны мой отец вместе со своим подразделением оказался в немецком плену, но через некоторое время смог бежать из плена, добраться до родного хутора. Там узнал, что его отец (мой дедушка) был расстрелян по доносу местного полицая, литовца, соседа, жившего неподалеку, и до прихода немцев считавшегося чуть ли не другом семьи Касперавичюсов. Он донес, что мой дедушка поддерживал скрывавшихся в лесу партизан.

Может быть, я никогда не узнал бы всех этих подробностей о нелегкой судьбе моего отца, если не следующие обстоятельства. В 1962 году по стечению целого ряда случайностей я вместе с двумя одноклассниками поехал поступать в Ленинградское высшее общевойсковое училище. Поступил, несмотря на то, что очень слабо знал русский язык.

Ответы письменного экзамена по математике мне разрешили писать на литовском языке, так как я совершенно не знал математических терминов на русском языке. По логике изложения формул на латыни преподаватели легко поняли, знаю ли я правильные ответы на вопросы в билете.

Учась на втором курсе, неожиданно получил от отца большое и тревожное письмо. Он сообщил, что его исключили из партии, и очень переживал, что теперь меня исключат из военного училища. Дело в том, что нашелся «доброжелатель», он донес куда нужно, что мой отец был в немецком плену. В 60-е годы в Советском Союзе это считалось чуть ли не предательством. Тем более, что при вступлении в партию в автобиографии отец не указал факт своего нахождения в немецком плену.

Я доложил о письме начальнику курса. Тот принял решение отпустить меня в краткосрочный отпуск, чтобы я до мелочей узнал непосредственно от отца всю эту историю. Так мне стало известно все до мелочей о судьбе отца в годы войны.

Командование училища приняло решение: отец не сдавался в плен добровольно, в плену ничего преступного не совершил, а если и совершил бы - сын за отца не в ответе.

К слову, в Ленинградском училище, как и в других военных училищах и академиях СССР, проходили учебу немало литовцев. В те годы служить в Советской Армии было престижно. Я знал всех литовских «однокашников», мы дружили, встречались, естественно гордились тем, что были одними из лучших курсантов училища. Многие литовцы, я в том числе, окончили ВУЗ с красными дипломами.

Среди курсантов Ленинградского ВОКУ были и будущие высшие военачальники современных Вооруженных сил Литвы

Ионас Андрюшкявичюс стал литовским генералом, Главнокомандующим Вооруженных сил. Норбертас Видринскас был заместителем министра охраны края-генеральным инспектором, начальником штаба Вооруженных Сил. История как бы повторилась. В 20-30-е годы Армию Литвы создавали генералы и офицеры царской армии, В 90-е восстанавливать современные Вооруженные силы Литвы взялись генералы и офицеры Советской армии.

Курсанты Ленинградского ВОКУ – литовцы. Касперавичюс в центре, слева - Андрюшкявичюс, справа – Видринскас

Правда, это продолжалось не долго. Военная организация НАТО постепенно ставила у власти своих людей, и медленно, но планово превращала республику в передовой отряд борьбы с «врагом» – теперь уже не с коммунизмом, но все равно с Россией.

9 мая мы все будем праздновать 74-ю годовщину Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Живые ветераны войны, проживающие в Литве и внесшие свой вклад в Победу над фашизмом, получат поздравления и денежное вознаграждение от правопреемника СССР – России.

Автор: Эдмундас Касперавичюс