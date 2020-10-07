«Выживший по-якутски»: мужчина чудом вырвался из лап белого медведя

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В Якутии 50-летний мужчина смог выжить после нападения белого медведя. Сейчас он с многочисленными травмами находится в больнице.

Инцидент произошел накануне, 6 октября, на острове Большой Ляховский архипелага Новосибирские острова. Мужчина отправился туда, чтобы проведать оленей семейно-родовой общины. По рассказам самого пострадавшего, он увидел, что домик, в котором хранились продукты питания, был разрушен. В какой-то момент из бани, расположенной поблизости, выскочила медведица с двумя медвежатами и набросилась на него. После мучительной схватки, мужчина решил притвориться мертвым, и это сработало – медведица отступила. В больницу его доставили на военном вертолете, передает ЯкутияDaily.

«Вчера вечером в Булунскую центральную районную больницу был доставлен мужчина с многочисленными ранениями конечностей и головы. Ему чудом удалось выжить после встречи с белым медведем», – сообщает пресс-служба регионального минздрава.

Пострадавшему наложили швы, его состояние оценивают как стабильное.