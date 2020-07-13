Выявлены сенсомоторные нарушения из-за воздействия 4G и 5G

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Учёные из Университета Орегона провели эксперимент над рыбами, чтобы выявить влияние радиоволн 4G и 5G.

Они присоединили антенну с излучением частотой 3.5 ГГц к аквариуму с рыбками. В результате эксперимента выяснилось, что радиоволны влияют на реакцию испуга. Она у них была слегка заторможенна. Это в будущем приведёт к расстройствам нервно-мышечной системы.

Стоит отметить, что существенных изменений не произошло. Так, радиоволны не повиляли на уровень смертности, морфологию или реакцию на свет, пишет «Naked science».

Ранее учёные Университета Ливерпуля изобрели робота-химика.

Эта машина очень работоспособна - она трудится 21,5 часа в сутки, оставшееся время она заряжается. При этом в отличие от человека, робот весит около 400 кг.