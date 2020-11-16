Выявлена зависимость собак от эмоций своего хозяина

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Венгерские ученые пришли к выводу, что собаки способны считывать эмоции хозяина. Результаты их исследований опубликованы в журнале Frontiers in Psychology.

Собаки являются умнейшими животными. Также они способны реагировать на эмоции человека, а еще они очень чутко относятся к состоянию своих хозяев.

Ученые провели ряд экспериментов, в результате которых пришли к выводу, что животные способны воспринимать эмоции своего хозяина и акцентировать внимание в зависимости от отношения человека к какому-либо предмету. Если владелец открыто отдает чему-то предпочтение, то и его питомца это заинтересует, пишет «Naked Science».

В США появятся военные собаки с очками дополненной реальности.

Инженеры из США начали тестировать очки дополненной реальности для военных служебных собак. Новые устройства позволят человеку управлять четвероногим бойцом дистанционно, не подвергая себя опасности.