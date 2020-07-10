Выявлена зависимость депрессии от вируса герпеса

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Японские ученые доказали, что конкретный вирус является причиной возникновения депрессии у человека.

Как говорят эксперты, всего существует восемь видов герпеса. При этом 100% людей являются носителями вируса герпеса человека шестого типа. Он при стрессе начинает через нос пытаться проникнуть в мозг через обонятельную луковицу, которую хочет заразить. Клетки данной луковицы отмирают при действии белка, вырабатываемого данным вирусом.

Как выяснили ученые, луковица играет важную роль в мозге - в том числе она связана и с эмоциями. Поэтому когда клетки обонятельной луковицы умирают, это влияет и на эмоции.

Теперь эксперты смогут разработать лекарство, противодействующее вирусу герпеса и возникновению депрессии, сообщает «Рен ТВ».

Ранее ученые из Университета Торонто выявили взаимосвязь между затяжной клинической депрессией и воспалительными процессами в мозге.

В ходе исследования участников эксперимента разделили на три группы: у одних депрессия тянулась меньше десяти лет, у других — дольше, а третьи были здоровыми.

Оказалось, что у тех, кто не лечил депрессию десять лет и больше, был повышенный уровень белка, который также присутствует при болезнях Альцгеймера и Паркинсона, разрушающих мозг.

Таким образом, канадские ученые пришли к выводу, что депрессия также является дегенеративным заболеванием, проходящим в несколько стадий. Это объясняет, почему со временем депрессивные эпизоды случаются чаще и тянутся дольше.

Вместе с тем применение антидепрессантов снижает количество воспалительного белка.

Кроме того, депрессия имеет прямую связь с такими болезнями, как мигрень и артрит, а также влияет на развитие мозга младенцев, если женщина во время беременности страдает депрессией, сообщает ТАСС.